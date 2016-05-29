محافظ الأقصر يبحث مع وفد نقابة المهندسين دعم حديثي التخرج

استقبل محمد بدر، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، وفد من نقابة المهندسين الفرعية بالأقصر برئاسة المهندس محمد حسن عبد الحليم “نقيب المهندسين” بالمحافظة والمهندس الاستشاري لتصميم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لمناقشة دعم المهندسين حديثي التخرج.

وقال المهندس محمد حسن، إنه تم تشكيل لجنتين فرعيتين بالنقابة لأول مرة بالأقصر، الأولى هي لجنة استشارية تضم خبراء واستشاريين لتقديم الاستشارات الهندسية والفنية للمحافظة، والثانية لجنة لإدارة الكوارث والأزمات وتضم متخصصين من مختلف القطاعات الحيوية.

وطالب نقيب المهندسين بالأقصر أن يتم تدريب المهندسين حديثي التخرج بإدارات المحافظة المتخصصة والنزول إلى مواقع المشروعات لاكتساب الخبرات العملية التي تؤهلهم لسوق العمل، وهذا إلى جانب ماتم اكتسابه في مجال التعليم الأكاديمي.