إنهاء اعتصام المحامين بالدقهلية والنقيب يفوض مجلس النقابة لحل الأزمة

أعلن مجلس نقابة المحامين الفرعية، بمحافظة الدقهلية، فرع جنوب، اليوم، برئاسة محمد طه الغمرى نقيب المحامين بجنوب الدقهلية، إنهاء اعتصام عشرات المحامين بمقر النقابة واسترداد مقر نادى المحامين بطلخا من شركة "أوركيدا" الحاصلة على حق انتفاع النادى لمدة عشر سنوات بعد إخلالها ببنود العقد المبرم مع النقابة منذ أكثر من ثمانية سنوات ومخالفة شروط العقد.

وأكد محمد طه الغمرى، نقيب محامى الدقهلية، أن مجلس نقابة المحامين اتخذ قرارا بإغلاق النادى وتولى شركة حراسة جديدة النادى مع تولى المجلس الإدارة وفتح قاعات أفراح للمحامين.

وأضاف أن المستثمر تلاعب ببنود العقد، وسمح له عدد من المسئولين فى السابق بذلك، مما تسبب فى إهدار حقوق المحامين والآن انتفضنا جميعا كمحامين من أجل استرداد النادى.

وأكد "الغمرى" أن سامح عاشور نقيب محامى مصر، كان على تواصل دائم من أجل حل تلك الأزمة واسترداد حقوق المحامين، مشيرا إلى أنه حتى الآن النقيب أرسل له تفويضا لاسترداد أموال النقابة والحفاظ على المال العام.

وقال أحمد على جمال، محامٍ بالاستئاف العالى ومجلس الدولة، إن النقابة تعرضت لحالة نصب من المستثمر ومقدرات النقابة لأكثر من 5 سنوات كانت تضيع، حيث إن خسائر النقابة وصلت لأكثر من 70 مليون جنيه، وهى مقدرات النقابة بسبب استغلال المستأجر للنادى وقيامه بمخالفة بنود العقد والتى كان مفتق فيها على انشاء قاعة افراح بل فوجئنا بقيامة بهدم مسجد النادى وتحويلة لقاعة أفراح.

وقال إيهاب بدوى أمين صندوق نقابة المحامين الفرعية لجنوب الدقهلية، إن مجلس إدارة نقابة المحامين لدية رؤية كاملة لإدارة النادى بعد انتزاعه من المستثمر متمثلا فى إقامة كافتيريا تليق بالمحامين وسنطرح النادى للمزايدة من جديد والأعلى سعرا هو من سيتولى إدارة النادى واستئجاره.

يذكر أن عشرات المحامين دخلوا فى اعتصام، اليوم، داخل النقابة الفرعية بطلخا، بمحافظة الدقهلية، وذلك عقب خلاف نشأ بين مجلس إدارة النقابة الفرعية وبين إحدى شركات الإستثمار المتولية إدارة نادي المحامين بمدينة طلخا.

وقال أحمد علي جمال، محام بالاستئاف العالي ومجلس الدولة: اعتصمنا في مقر النقابة من أجل فسخ عقد شركة أوركيدا، وتم تسريح العمال، ومجلس إدارة النقابة يعكف الآن بمقر النادى، لدراسة الوضع، وتم إغلاق القاعات، وجار جرد الأصول وتحرير الدفاتر ومن المزمع أن تقوم النقابة بإدارة النادي بواسطة مجلس النقابة الفرعية.

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