ارتفاع مصابى زلزال المدية بالجزائر إلى 80 شخصا

أكد المسئول عن الإعلام في الحماية المدنية لولاية المدية كريم بن حفصي للإذاعة الجزائرية ، أن 80 شخصا أصيبوا نتيجة الهلع الذي خلفته الهزة الأرضية التي وقعت قبل فجر اليوم وبلغت درجتها 5.3 بدرجة ريختر على بعد 10 كلم شمال شرق قرية ميهوب بالمدية.

وكان مركز البحث في علم الفلك والفيزياء والجيوفزياء قد حدد موقع الهزة ـ التي ضربت ست ولايات هي المدية والبويرة والبليدة وتيبازة والجزائر العاصمة وبومرداس – على بعد 10 كلم شمال شرق قرية ميهوب في منطقة معروفة بحدوث هزات من هذا القبيل .

وقد سجلت بعدها هزات ارتدادية تراوحت شدتها ما بين 4. 3 و 4.4 درجات لكنها لم تخلف أي خسائر بشرية عدا تشقق عدد من البنايات وانتشار حالة من الذعر في أوساط المواطنين.

أ ش أ