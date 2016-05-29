لجان البرلمان العربى تنهى اجتماعاتها استعدادا لجلسته الخامسة والأخيرة

اختتمت اللجان الأربع الدائمة للبرلمان العربى اجتماعاتها التى عقدت على مدار يومى السبت والأحد الموافقين 28-29 مايو الجارى، وقد ركزت الاجتماعات على المواضيع المرتبطة بتطورات الأوضاع فى المنطقة العربية.

ومن المُقرر أن يعقد البرلمان العربى جلسته الخامسة والأخيرة لدور الانعقاد الرابع، فى العاشرة من صباح غد الاثنين الموافق 30 مايو فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة معالى السيد أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان، وسوف ينظم البرلمان أيضًا المؤتمر الثالث للبرلمانيين العرب حول قضايا الطفولة يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو، يليها الجلسة السادسة والختامية لدور الانعقاد الرابع والاخير من الفصل التشريعى الأول (ديسمبر 2012- يونيو 2016) يوم الاربعاء الموافق 1 يونيو 2016م، كما ينظم البرلمان العربى مؤتمر "الآليات العربية لحقوق الإنسان وتعـزيـــز الأمـــن القـومــى العــربــــى" يوم الخميس الموافق 2 يونيو 2016.

وتناولت اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربى مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بتطورات الأوضاع على الساحة العربية، حيث ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومى وفقًا لما هو مدرج على جدول أعمالها، عرضا حول الاجتماع الطارئ المشترك لمكتب البرلمان العربى واللجنـة المنعقد فى مقر جامعة الدول العربية - القاهرة ـ الاثنين 9 مايو 2016م لمناقشة تطورات الأوضاع فى سوريا، خاصة بمدينة حلب، كما تضمن مراجعة ميثاق الوحدة الثقافية العربية فى إطار الأمن القومى العربى، والبرنامج التنفيذى لمخرجات المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية 24- 25 فبراير 2016م، ومشروع وثيقة المصالحة وخطة إنجازها، إلى جانب البنود الدائمة على جدول أعمال اللجنة، والتى تتضمن مستجدات القضية الفلسطينية، والأمن القومى العربى، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، والجولان العربى السورى المحتل.

وناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، مستجدات الاطار الاستراتيجى العربى للتنمية المستدامة وخطته التنفيذية واعتماد الرؤية النهائية للجنة حولها للعرض على الجلسة العامة، إضافة إلى توصيات اللجنة حول التكامل الاقتصادى العربى، وسبل تحقيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وكذا مشروع رؤية البرلمان العربى 2045 والتى تتناول رؤية للعالم العربى ومواجهة التحديات التى يتعرض لها بحلول عام 2045 اى بمرور مائة عام على إنشاء جامعة الدول العربية، كما تستعرض اللجنة تقريرا حول تقدمها فى إنجاز خطة عملها خلال دور الانعقاد الرابع، ومقترحاتها للفصل التشريعى الجديد.

واستعرضت لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان التقرير الختامى الصادر عن ورشة العمل الثالثة للمنظمات العربية المتخصصة والإدارات المعنية بشأن المسودة الثالثة للاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، كما ناقشت اللجنة تقرير اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بشأن متابعة مستجدات مبادرة البرلمان العربى لحماية حقوق اللاجئين السوريين، ورؤية اللجنة لاختزال الفقر فى العالم العربى.

وتناولت اجتماعات لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب تقرير اللجنة الفرعية بشأن إعداد قانون عربى لحماية وصيانة البيئة، وتداولت اللجنة مقترحها حول مشروع وثيقة حماية البيئة العربية، وستعقد اللجنة جلستى استماع حول موضوع "الإعلام الرقمى فى العالم العربى" وموضوع "الواقع الصحى فى الوطن العربى"، كما استعرضت اللجنة آخر المستجدات للمؤتمر الثالث للبرلمانيين العرب حول قضايا الطفولة، والذى ينظمه البرلمان العربى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

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