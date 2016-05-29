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أخبار ليبيا.. لجنة برلمانية تدعو للنظر فى دستورية التصويت على الاتفاق السياسى

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أخبار ليبيا.. لجنة برلمانية تدعو للنظر فى دستورية التصويت على الاتفاق السياسى أخبار ليبيا.. لجنة برلمانية تدعو للنظر فى دستورية التصويت على الاتفاق السياسى

دعا رئيس اللجنة التشريعية لمجلس النواب الليبى رمضان شمبش، أعضاء اللجنة لحضور الاجتماع الطارئ غدا الاثنين بمقر مجلس النواب فى مدينة طبرق.

وقال رئيس اللجنة فى تصريح صحفى اليوم، إن الاجتماع المزمع عقده سيكون غدا للنظر فى دستورية وشرعية التصويت على الاتفاق السياسى من قبل مجلس النواب خلال جلسته يوم 20 يناير الماضى .

يذكر أن مجلس النواب الليبى كان قد وافق على الاتفاق السياسى بين الفرقاء الليبيين تحت رعاية البعثة الأممية لدى ليبيا من رفض المادة الثامنة الخاصة باعتبار كافة المناصب القيادية العسكرية والأمنية شاغرة بعد موافقة مجلس النواب الليبى.
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