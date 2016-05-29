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وزير دفاع العراق يبحث مع رئيس(يونامى) ودبلوماسى أمريكى عمليات تحرير"الفلوجة"

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وزير دفاع العراق يبحث مع رئيس(يونامى) ودبلوماسى أمريكى عمليات تحرير"الفلوجة" وزير دفاع العراق يبحث مع رئيس(يونامى) ودبلوماسى أمريكى عمليات تحرير"الفلوجة"

بحث وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى فى بغداد اليوم الأحد، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق(يونامي) يان كوبيش ، سير عمليات تحرير الفلوجة من قبضة تنظيم(داعش) الإرهابى والانتصارات التى تحققها القوات المسلحة العراقية، والمساعدات التى تقدمها للمدنيين وتأمين ممرات الخروج للعوائل النازحة.

ونوه المسؤول الدولى بما حققه الجيش العراقى من انتصارات فى المعارك تحرير الفلوجة، وأثنى على ما تقدمه القوات العراقية من مساعدات للعوائل النازحة وتأمين المأوى والأمن لهم.
>كما التقى وزير الدفاع العراقى نائب السفير الأمريكى فى بغداد جوناثان كوهين، حيث ناقشا عملية تحرير الفلوجة والدعم الذى يقدمه التحالف الدولى للعراق فى حربه ضد تنظيم داعش.
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مصر 365