الفريق حجازي يعود إلى مصر قادما من الولايات المتحدة بعد عدد من اللقاءات الهامة

عاد الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى مصر بعد إنتهاء زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية التى تضمنت عقد العديد من اللقاءات والمباحثات المثمرة مع كبار القيادات العسكرية والمسئولين.

واستهل الفريق حجازي زيارته بلقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة وكلاً من قائد القيادة المركزية الأمريكية ووكيلة وزير الدفاع الأمريكى للسياسات ونائبة مستشار الرئيس الأمريكى للأمن القومى ومكافحة الإرهاب ومدير وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية ومدير الوكالة المشتركة لمكافحة العبوات الناسفة.

كما التقى بقادة القوات البرية والجوية الأمريكية.

وبحسب بيان المتحدث العسكري على “فيس بوك” تناولت هذه اللقاءات تبادل الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة من متغيرات وانعكاساتها على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تناولت سبل زيادة أوجه التعاون المشترك فى مجالات الدفاع ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والتدريب وسبل مكافحة الإرهاب وتعكس تلك الزيارة وما تم خلالها من لقاءت هامة عمق العلاقات المصرية الأمريكية والدور المحورى الذى تقوم به مصر للحفاظ على الأمن والإستقرار الإقليمى فى ظل ماتشهده المنطقة من تحديات.

وكان الفريق محمود حجازى قد بدء زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن منذ عدة أيام حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بحضور الفريق أول جوزيف دانفورد رئيس هيئة الاركان المشتركة الأمريكية حيث استعرض رئيس الأركان حرس الشرف وعزفت الموسيقات السلام الوطنى لكل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية كما قام بوضع أكاليل من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول.