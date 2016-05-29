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الإسماعيلي لـ في الجول: نؤيد قرار عدم استكمال الدوري.. لابد من وضع حد

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الإسماعيلي لـ في الجول: نؤيد قرار عدم استكمال الدوري.. لابد من وضع حد الإسماعيلي لـ في الجول: نؤيد قرار عدم استكمال الدوري.. لابد من وضع حد

أكد أحمد عبد الحليم عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي "تأييد مجلس الدراويش" لقرار لجنة الأندية بعدم استكمال بطولة الدوري في حال استمرار جمال الغندور على رأس لجنة الحكام.

واجتمعت لجنة الأندية يوم الأحد في نادي الزمالك قبل أن يؤكد مرتضى منصور رئيس الرابطة أن "اللجنة قررت عدم استكمال بطولة الدوري في حال استمرار جمال الغندور". (طالع التفاصيل)

وتحدث عضو مجلس إدارة الإسماعيلي لـFilGoal.com قائلا: "حضرت اجتماع لجنة الأندية بالنيابة عن مجلس الإسماعيلي".

وأضاف "نؤيد القرار وتم اتخاذه مع باقي الأندية".

وأوضح "الإسماعيلي تضرر كثيرا خلال مسيرة الدوري هذا الموسم من الحكام. لابد من وضع حد للأزمة. لابد من تغيير لجنة الحكام".

المصري

واستشهد عضو مجلس إدارة الإسماعيلي في حديثه عن أخطاء الحكام وأسباب تأييد القرار بما قاله سمير حلبية رئيس النادي المصري خلال الاجتماع.

وكشف أحمد عبد الحليم ما حدث لـFilGoal.com قائلا: "رئيس المصري اعترف خلال اجتماع لجنة الأندية بالظلم الذي تعرض له الإسماعيلي في مباراته أمام المصري".

وواصل "حلبية أكد استحقاق الإسماعيلي لركلة جزاء أمام المصري. وأوجه له الشكر على ذلك".

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