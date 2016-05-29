قبل مواجهة مصر.. تنزانيا تتعادل مع كينيا المتواضعة وديا

تعادل منتخب تنزانيا بهدف لمثله أمام مضيفه كينيا الأحد في لقاء ودي في إطار استعداداته لمواجهة الفراعنة يوم السبت المقبل في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

وأراد منتخب تنزانيا الاطمئنان على استعدادات الفريق قبل هذه اللقاء الذي يحتاج فيه للفوز بفارق 3 أهداف من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا العام المقبل في الجابون.

وكانت كينيا قد ودعت رسميا التصفيات بحصولها على نقطة واحدة فقط في أول 4 جولات بالمجموعة الخامسة التي تضم الكونجو وزامبيا وغينيا بيساو.

ويحتاج منتخب مصر للتعادل فقط أو الخسارة بفارق أقل من 3 أهداف لكي يؤكد موقعه في الجابون.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى في الإسكندرية العام الماضي بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف دون رد.

ويخوض الجهاز الفني بقيادة هيكتور كوبر المباراة من أجل الفوز حفاظا على وجود الفريق في التصنيف الأول لمنتخبات القارة قبل قرعة المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2018.