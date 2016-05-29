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رئيس الاتحاد السكندري لـ في الجول: اتحفظ على قرار لجنة الأندية

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رئيس الاتحاد السكندري لـ في الجول: اتحفظ على قرار لجنة الأندية رئيس الاتحاد السكندري لـ في الجول: اتحفظ على قرار لجنة الأندية

عقب محمود مشالي رئيس نادي الاتحاد السكندري لـFilGoal.com عما دار في اجتماع لجنة الأندية وعن القرارات التي أوصت بها اللجنة.

واجتمعت لجنة الأندية يوم الأحد في نادي الزمالك قبل أن يؤكد مرتضى منصور رئيس الرابطة أن "اللجنة قررت عدم استكمال بطولة الدوري في حال استمرار جمال الغندور". (طالع التفاصيل)

وقال رئيس الاتحاد السكندري لـFilGoal.com: "اعتذرت عن عدم حضور اجتماع لجنة الأندية وأخطرت محمد رفعت المدير التنفيذي للنادي بذلك".

وأضاف " اتحفظ على القرار لأنني لم أتواجد في الاجتماع ولذلك لا أعرف الأسباب".

وأوضح "كيف أشارك في اتخاذ قرار لا أعرف أسبابه. لا يصح الموافقة على القرار دون معرفة الأسباب".

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