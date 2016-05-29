رئيس أسوان لـ في الجول: لا أستطيع الموافقة أو رفض قرار لجنة الأندية

قال حسن عبد القادر رئيس نادي أسوان إنه لم يحضر اجتماع لجنة الأندية اليوم الأحد، والذي شهد اتخاذ قرار بعدم استكمال الدوري في حال استمرار جمال الغندور رئيس لجنة الحكام.

واجتمعت لجنة الأندية يوم الأحد في نادي الزمالك قبل أن يؤكد مرتضى منصور رئيس الرابطة أن "اللجنة قررت عدم استكمال بطولة الدوري في حال استمرار جمال الغندور". (طالع التفاصيل)

وقال عبد القادر لـFilGoal.com: "تم دعوتنا إلى اجتماع لجنة الأندية بالفعل، ولكنني اعتذرت عن عدم الحضور بسبب عدم قدرتي على السفر من أسوان للقاهرة".

وتابع "لا أستطيع أن أوافق أو أرفض قرار لجنة الأندية، لأنني لا أعرف ما تم مناقشته في الاجتماع".

وأتم "ولذلك لن نحسم موقفنا قبل الإطلاع على ملابسات القرار".