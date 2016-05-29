مدرب حراس المنتخب يكشف عن حديث مع الحضري: ' تستطيع الاستمرار حتى الخمسين '

كشف مدرب حراس منتخب مصر أحمد ناجي عن حوار دار بينه وبين حارس وادي دجلة عصام الحضري.

وكان المنتخب قد ضم الحضري للمعسكر استعدادا لمواجهة تنزانيا يوم الرابع من الشهر المقبل في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

وقال ناجي في تصريحات تلفزيونية: "قلت للحضري إنه بتلك الطريقة في التدريب تستطيع الاستمرار حتى عمر الخمسين".

وأضاف "أنا سعيد جدا بمستوى الحضري، هو جزء مني وأنا سعيد بوجوده".

وأكمل "الحضري انضم كحارس ثالث ولكنه يجتهد ويستمر في التدريب من أجل أن يلعب، وجوده تسبب في حالة رائعة من الاجتهاد في التدريب من الحراس".

ومن جانبه قال الحضري إنه سعيد بوجوده في المنتخب وبدوره في المعسكر.

وقال الحضري: "الكل يحاول تقديم كل ما عليه للمشاركة، أتدرب بجدية وأحاول أن أحفز زملائي".

وأضاف "جهاز المنتخب يعمل بشكل رائع أيضا".

وأتم "من يريد التأهل لكأس العالم لن ينظر للفرق التي يواجهها، هناك فرق قوية كثيرة في إفريقيا".