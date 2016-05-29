عمرو جمال: سيكون لي موقف مع الأهلي بعد حسم الدوري.. وأشكر جهاز المنتخب

"أتمنى أن أحافظ على موقعي في منتخب مصر، وهذا ما يحدده مشاركتي مع الأهلي" هكذا برر عمرو جمال مهاجم الفريق الأحمر طلبه بعقد اجتماع مع مسؤولي ناديه بعد نهاية الموسم.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 68 بفارق خمس نقاط عن الزمالك الوصيف ويأتي عمرو جمال في مرتبة ثالثة من المشاركة بعد ماليك إيفونا وجون أنطوي.

وقال جمال عبر قناة الحياة:" بعد الدوري لي اجتماع وموقف مع النادي لأنني أريد الحفاظ على وجودي مع منتخب مصر".

وأضاف "لست حزينا من نفسي لأنني لست مقصرا في أي شيء.. الأمر كله رؤية فنية ومنافسة قوية مع إيفونا وأنطوي وعماد متعب أفضل مهاجم في مصر".

وتابع "لابد أن أعرف ترتيبي وهذا حق أصيل لأي لاعب، ولا يمكن أن اشترط اللعب أساسيا.. لكن إذا علمت أن ترتيبي متأخرا فهناك أكثر من عرض للرحيل".

"أكثر من ناد أوروبي طلبني للمعايشة، وبالطبع أفضل الإعارة عن الرحيل نهائيا".

ووجه عمرو جمال الشكر للأهلي بعد تجديد عقده عقب تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الموسم الماضي.

وأردف قائلا: "الأهلي معهود عنه مواقفه النبيلة.. وكنت قد وجهت له الشكر على هذا، ومع نهاية الموسم أمر طبيعي أن أعرف مستقبلي في المشاركة".

وحول وجود مفاوضات مع نادي الزمالك أكد عمرو جمال "عقدي ممتد مع الأهلي ولا توجد أي مفاوضات مع مسؤولي الزمالك وهم بالتأكيد يحترمون ذلك".

"وإن كنت سأرحل عن الأهلي سيكون خارج مصر.. أنا ابن من أبنائه وتربيت داخله، ولست من اللاعبين الذين يعلنون غضبهم ويهددون بالرحيل حال عدم مشاركتهم".

ثم استدرك "لكني فقط أريد الحفاظ على موقعي في منتخب مصر.. وأشكر الجهاز الفني كاملا فهو غير مقصر معنا نهائيا ويبذل قصارى جهده مع اللاعبين".

وشدد "الكل في معسكر منتخب مصر يبحث عن نجاح المنتخب وحتى اللاعبين الذين لم ينضموا يدعموننا ويتمنون لنا الخير والتفوق".

وأتم "بنسبة 90% تأهلنا لأمم إفريقيا إن شاء الله بعد مباراة تنزانيا التي ستحسم التأهل رسميا".

وضم هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر الرباعي محمد صلاح وأحمد حسن "كوكا" ومروان محسن مع عمرو جمال لقيادة هجوم الفراعنة.