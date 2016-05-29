بالصور.. إنهاء خصومة ثأرية فى سوهاج بحضور المحافظ والقيادات الأمنية

فى إطار المبادرة التى أطلقها اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج والعميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، "سوهاج خالية من الثأر" عام 2016، أنهت الأجهزة الأمنية اليوم الأحد، خصومة ثأرية، بحضور الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، واللواء على الكاشف مساعد مدير الأمن لفرق الشرق، والعميد ماجد مؤمن رئيس مباحث مديرية أمن سوهاج، والمستشار أبو المجد أحمد على رئيس لجنة المصالحات بالمحافظة، وفيصل عبد النظير رئيس مدينة دار السلام وعدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى.

وعقدت جلسة الصلح وسط حضور جماهيرى من أبناء القرية والقرى المجاورة، وبلغ عددهم حوالى 3 آلاف شخص، الذين حضروا للمشاركة فى مراسم جلسة صلح الخصومة الثأرية، المحرر عنها المحضر رقم 1204 إدارى مركز دار السلام لسنة 2015، بين بعض أفراد عائلة "العمايرة" بناحية نجع الدير، وأولاد يحيى بحرى دائرة المركز والناجم عنه مقتل رشاد مرزوق عبد الرحمن 30 سنة سائق، محمد عبد الرحمن هريدى 57 سنة سائق، ويقيمان بذات الناحية.

وأتهم فى مقتلهما كل من راشد على عبد الرحمن، 27 سنة، حاصل على دبلوم، وعلى عبد الرحمن هريدى، 60 سنة، عامل، يقيمان بذات الناحية، وجميعهم ينتمون لذات العائلة، حيث قدم على عبد الرحمن هريدى 60 سنة عامل القودة "الكفن" لأهلية المجنى عليه، والقسم على كتاب الله والتعهد بنبذ العنف، وأن يكون صلحاً جدياً وناهياً للنزاع القائم بينهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2401 إدارى المركز لسنة 2016.

وقال اللواء أحمد أبوالفتوح، إن لدينا خطة طموحة للقضاء على عادة ‏على الثأر ونزيف الدماء من محافظة سوهاج عام 2016، مؤكدًا أن ‏الأمن رسالتنا من أجل تحقيق السلام والاستقرار بين جميع العائلات ‏وإنهاء جميع الخصومات الثأرية بالمحافظة، محذرًا دعاة الفتن قائلاً: لن أترك ‏أحدًا يعوق جهود المصالحات، مشيدًا بالمرأة السوهاجية التى ‏استجابت لنداءات الصلح وساعدت الرجال على إتمامه‏.

وأشار إلى إن المبادرة نموذج عملى لثقافة المصالحات، وأن هذا الصلح نظرًا لصعوبته فهو يخصه شخصيًا، وأكد أننا مع الجميع من أجل المصالحة ومن أجل الحفاظ على الأمن العام وعلى الأملاك العامة والخاصة والأرواح، موضحًا أن للشرطة ذراعين أحدهما من حرير والآخر من حديد؛ تتعامل بكل لطف مع الملتزمين بالقانون، بينما تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الخروج على القانون.

وأكد مدير الأمن، أن هذا الملف يتطلب تكاتف الجميع، مضيفًا أن محافظة سوهاج أصبحت من أفضل المحافظات أمنيًا، حيث تم القضاء على جميع البؤر الإجرامية بالمحافظة، مؤكدًا أن هناك انطباعًا سائدًا بوزارة الداخلية على حرص محافظة سوهاج على نبذ العنف وتحقيق الاستقرار، وذلك لكثرة المصالحات التى تتم على أرض المحافظة.

ومن جانبه قال الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، أثناء مشاركته فى الصلح، إنه يجب طرح الخلافات ونبذ التعصب والتفرغ لبناء الوطن وتحقيق الاستقرار وضمان مستقبل أفضل لأبنائنا، مشيرًا إلى أن الخصومات والنزاعات بمركز دار السلام كانت سببًا رئيسيًا فى إعاقة عملية التنمية والتطوير بالمركز، داعيًا إلى ضرورة التعاون من أجل القضاء على ظاهرة الثأر بسوهاج، وإتمام باقى المصالحات بالمحافظة.

وأعلن المحافظ، عن إقامة عدد من المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها على أرض مركز دار السلام، مؤكدًا أنه يتم الآن عمل وحدات رفع جهد محطات الكهرباء بقرى البلابيش والسلام وأولاد سالم وأولاد خلف، وجارى تنفيذ مشروع الصرف الصحى بمدينة دار السلام، وسيتم تنفيذه بجميع القرى بالمركز على مراحل، وتم أيضًا تنفيذ عدد 3 آبار مياه بمواتير جديدة، وذلك لخدمة أهالى أولاد يحيى وأولاد خلف والبلابيش والسلام، وذلك بالتنسيق مع شركة المياه، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح محطة مياه أولاد سالم قريبًا.

وعلى جانب آخر تولى عملية التأمين لمراسم الصلح الذى أقيم داخل سرادق كبير، العقيد هشام فوزى، وكيل فرع بحث الشرق والمقدم طارق الوتيدى، رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام، والنقيبان محمود حلمى طلبة، وأحمد ماهر معاونى مباحث المركز مدعومين بمجموعات قتالية وبواب إلكترونية للكشف على المعادن والأجسام الغريبة.

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