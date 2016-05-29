بالصور.. تشييع جنازة رقيب شرطة فى بنى سويف بعد استشهاده بسيناء

شيّع الآلاف من أهالى قرية إبشنا التابعة لمحافظة بنى سويف، اليوم الأحد، جثمان الشهيد رقيب "أشرف عوض محمد"، والذى استشهد فجر اليوم فى حادث إرهابى استهدف ضابط شرطة ورقيب شرطة من قوات الأمن المركزى.

تقدم الجنازة العسكرية محافظ بنى سويف، المهندس شريف حبيب، يرافقه اللواء محمود العشيرى، مدير أمن بنى سويف، والسكرتير العام اللواء حسام الدين رفعت، واللواء خالد على، رئيس مدينة بنى سويف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، بالإضافة إلى جموع حاشدة من أبناء قرى مركز بنى سويف بعد أداء صلاة الجنازة، وسط صراخ من النساء حزنًا على الشهيد.

ردد المشاركون فى الجنازة هتافات منها: "الإرهاب عدو الله، والشهيد حبيب الله"، مطالبين بالقصاص العادل للشهداء وضرورة استمرار الحرب على الإرهاب.

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