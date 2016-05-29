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صرف هشام جنينة من نيابة أمن الدولة واستكمال التحقيق حول تصريحات الفساد غدا

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صرف هشام جنينة من نيابة أمن الدولة واستكمال التحقيق حول تصريحات الفساد غدا صرف هشام جنينة من نيابة أمن الدولة واستكمال التحقيق حول تصريحات الفساد غدا
غادر منذ قليل، المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، مقر نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، عقب التحقيق معه فى تصريحاته حول تكلفة الفساد فى ، والتى استمرت إلى ما يقرب من 6 ساعات كاملة.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن النيابة قد قررت استكمال التحقيق مع رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، غدا الاثنين ، لاستكمال التحقيقات.

بالصور.. نيابة أمن الدولة العليا تبدأ التحقيق مع هشام جنينة فى تصريحاته حول الفساد
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