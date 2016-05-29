القبض على خفير خصوصى يتاجر فى الأسلحة النارية بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث قسم ثان الإسماعيلية من القبض على خفير خصوصى، وبحوزته أسلحة نارية بقصد الاتجار.

تلقى اللواء جمعة توفيق، نائب مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات للرائد محمد جميل رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية مفادها قيام المتهم "سعيد . ع . ع" 43 سنة خفير خصوصى ومقيم دائرة القسم بالاتجار فى الأسلحة النارية .

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة لضبطه حيث تم ضبطه بحوزته "بندقية خرطوش، طبنجة عيار 9 مم و4 طلقات من ذات العيار"، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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