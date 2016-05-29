سقوط 4 أصدقاء بحوزتهم نص كيلو هيروين فى الإسماعيلية

تمكنت، اليوم الأحد، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث القنطرة شرق، من القبض على 4 أشخاص بحوزتهم نص كيلو هيروين بقصد الاتجار.

وكان اللواء جمعة توفيق نائب مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز القنطرة شرق، مفادها قيام كل من المتهم "على.ن.م" 56 سنة عاطل، والمتهم "سالم.م.م" 56 سنة عاطل، والمتهم " محمود.ع.ن" 33 سنة صياد، والمتهم "محمد.س.م" 24 سنة عاطل؛ جميعهم مقيمين نجيلة رمانة ــ شمال سيناء، بالاتجار فى المواد المخدرة خاصة جوهر الهيروين المخدر.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد عدة أكمنة بأماكن ترددهم، أسفرت إحداها عن ضبطهم حال استقلالهم السيارة رقم 3093 ملاكى شمال سيناء بيضاء اللون، وبحوزتهم كمية من جوهر الهيروين المخدر وزنت حوالى (500 جرام) ومبلغ مالى 350 جنيهًا، و(4) هواتف محمولة.

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.

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