محمد بن راشد يستقبل رئيس تشاد ويبحثان تطوير العلاقات

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في قصر سموه في زعبيل مساء اليوم الرئيس إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد الزائر والوفد المرافق.

وقد رحب سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بالضيف مؤكدا حرص دولة الإمارات على توطيد أواصر التعاون مع مختلف البلدان والشعوب في شتى المجالات خاصة الاقتصادية والثقافية والسياحية وغيرها.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والرئيس التشادي الحديث حول الامكانات المتاحة لبناء علاقات موسعة وتعاون أرحب بين دولة الإمارات وجمهورية تشاد في ضوء توفر الرغبة لدى قيادتي البلدين في تعزيز هذه العلاقات بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وأوضح الرئيس ديبي خلال المباحثات أن بلاده ترغب في فتح قنوات للتعاون والتواصل مع دولة الإمارات على المستويين العام والخاص.. موضحا أن لرجال الأعمال والشركات الخاصة في كلا البلدين دورا مهما في إقامة شراكات استثمارية مجدية خاصة أن تشاد تمتلك ثروات طبيعية هائلة وغير مستغلة كالثروة الزراعية والمعادن والمياه والثروة الحيوانية.. معربا عن أمله في استقطاب المزيد من رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين إلى بلاده.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.. ومن الجانب التشادي حضره بينيندو تاتولا وزير الدفاع.

>