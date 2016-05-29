الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام ومغبرا قليلا وغائما جزئيا أحيانا شرقا والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط فوق البحر بعد الظهر خاصة شمالا وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

حركة الرياح : متغيرة - جنوبية غربية / 12 - 22 كم/ساعة في الصباح والليل على اليابس تصبح شمالية غربية - شمالية شرقية / 16 - 32 كم/ساعة بعد الظهر والمساء .. جنوبية غربية - شمالية غربية / 22 - 35 كم/ساعة فوق البحر تزداد الى 30 - 48 كم/ساعة من بعد الظهر خاصة شمالا.

> البحر .. متوسط .. يضطرب بعد الظهر خاصة شمالا .. بارتفاع من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى اربعة أقدام بالعمق يرتفع إلى أربعة وستة أقدام بعد الظهر .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثامنة و22 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثانية عشرة و56 دقيقة ظهرا مساء .



> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 41 27 75 20 .

> دبي 40 28 80 20 .

> الشارقة 41 25 85 20.

> عجمان 40 26 80 20.

> أم القيوين 40 25 80 20 .

> رأس الخيمة 42 24 80 15 .

> الفجيرة 36 29 85 45.

> العين 44 27 70 10 .

> ليوا 44 27 75 10 .

> الرويس 40 26 80 20 .

> السلع 40 27 80 25.

> دلما 39 28 85 35 .

> طنب الصغرى 38 27 80 30 .

> طنب الكبرى 38 27 80 30 .

> أبوموسى 39 27 80 35.

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