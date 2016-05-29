أخبار عاجلة

فيديو| الإبراشي يؤكد مفاجأة «التحرير» عن المشتبه به في «تفجير المرقسية» -
فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ» -
فيديو| بكري عن «الطوارئ»: من حق الدولة ضبط الإخوان في منازلهم -
فيديو| شقيق المشتبه به في «تفجير المرقسية»: «أخويا انضحك عليه أيام مرسي» -
غدًا.. انطلاق الانتخابات على مقعدي مصيلحي والسادات في البرلمان -
مساء dmc - الحبيب علي الجفري: كثر الكلام عن مفهوم التجديد حتى أصبحت الكلمة مبتذلة -
مساء dmc - د/أسامة الأزهري: القرآن يحث على حماية النفس من القتل "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا" -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري يرد .. لماذا تنسب كل العمليات الإرهابية في العالم إلى الدين الإسلامي؟ -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: كتاب "ظلال القرآن" لـ "سيد قطب" من اكبر مناجم الفكر التكفيري -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هزيمة الزمالك من إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الغربية ومدير الأمن يتفقدان معرض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية

Google+ Print
محافظ الغربية ومدير الأمن يتفقدان معرض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية محافظ الغربية ومدير الأمن يتفقدان معرض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية
تفقد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، واللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، معرض أهلا رمضان لبيع جميع السلع الغذائية من اللحوم والدواجن والزيوت والخضر والفاكهة والحبوب ومستلزمات شهر رمضان والجبن ومنتجات الألبان والمخللات لأهالى الغربية بأسعار مخفضة، تحت إشراف مباحث تموين الغربية فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة ومخفضة خلال الفترة المقبلة استعدادًا لقدوم شهر رمضان الكريم بإقامة معارض لبيع جميع أنواع السلع الغذائية وغيرها بسعر الجملة بمدن المحافظة وتفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية بنطاق المحافظة وإمدادها بالسلع اللازمة للمواطنين بأسعار مخفضة.

وتم تجهيز المعرض المقام بميدان الجمهورية بمدينة طنطا إسهامًا فى رفع المعاناة عن المواطنين وتم تجهيزه وتأهيله لاستقبال المواطنين الراغبين فى الشراء كما تم افتتاح معرض حزب مستقبل وطن للسلع الغذائية المدعمة بشارع البحر.

ولاقت المعارض قبول واستحسان المواطنين وإقبال شديد عليها نظرًا لانخفاض الأسعار عن محلات القطاع الخاص وأشاد المواطنين بجهود الدولة والقيادة السياسية لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالمحلات.

محافظ-الغربية-ومدير-الأمن-يتفقدان-معرض-أهلا-رمضان-لبيع-السلع-الغذائية-(1)

محافظ-الغربية-ومدير-الأمن-يتفقدان-معرض-أهلا-رمضان-لبيع-السلع-الغذائية-(2)

محافظ-الغربية-ومدير-الأمن-يتفقدان-معرض-أهلا-رمضان-لبيع-السلع-الغذائية-(3)

محافظ-الغربية-ومدير-الأمن-يتفقدان-معرض-أهلا-رمضان-لبيع-السلع-الغذائية-(4)

محافظ-الغربية-ومدير-الأمن-يتفقدان-معرض-أهلا-رمضان-لبيع-السلع-الغذائية-(5)

محافظ-الغربية-ومدير-الأمن-يتفقدان-معرض-أهلا-رمضان-لبيع-السلع-الغذائية-(6)

محافظ-الغربية-ومدير-الأمن-يتفقدان-معرض-أهلا-رمضان-لبيع-السلع-الغذائية-(7)

محافظ-الغربية-ومدير-الأمن-يتفقدان-معرض-أهلا-رمضان-لبيع-السلع-الغذائية-(8)

محافظ-الغربية-ومدير-الأمن-يتفقدان-معرض-أهلا-رمضان-لبيع-السلع-الغذائية-(9)

محافظ-الغربية-ومدير-الأمن-يتفقدان-معرض-أهلا-رمضان-لبيع-السلع-الغذائية-(10)

محافظ-الغربية-ومدير-الأمن-يتفقدان-معرض-أهلا-رمضان-لبيع-السلع-الغذائية-(11)

محافظ-الغربية-ومدير-الأمن-يتفقدان-معرض-أهلا-رمضان-لبيع-السلع-الغذائية-(12)

محافظ-الغربية-ومدير-الأمن-يتفقدان-معرض-أهلا-رمضان-لبيع-السلع-الغذائية-(13)

محافظ-الغربية-ومدير-الأمن-يتفقدان-معرض-أهلا-رمضان-لبيع-السلع-الغذائية-(14)

محافظ-الغربية-ومدير-الأمن-يتفقدان-معرض-أهلا-رمضان-لبيع-السلع-الغذائية-(15)

محافظ-الغربية-ومدير-الأمن-يتفقدان-معرض-أهلا-رمضان-لبيع-السلع-الغذائية-(16)

محافظ-الغربية-ومدير-الأمن-يتفقدان-معرض-أهلا-رمضان-لبيع-السلع-الغذائية-(17)

محافظ-الغربية-ومدير-الأمن-يتفقدان-معرض-أهلا-رمضان-لبيع-السلع-الغذائية-(18)


>- مدير أمن الغربية يتفقد تأمين الفرق المشاركة ببطولة الاتحاد العربى للاسكواش
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365