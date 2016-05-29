محافظ الغربية ومدير الأمن يتفقدان معرض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية

تفقد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، واللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، معرض أهلا رمضان لبيع جميع السلع الغذائية من اللحوم والدواجن والزيوت والخضر والفاكهة والحبوب ومستلزمات شهر رمضان والجبن ومنتجات الألبان والمخللات لأهالى الغربية بأسعار مخفضة، تحت إشراف مباحث تموين الغربية فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة ومخفضة خلال الفترة المقبلة استعدادًا لقدوم شهر رمضان الكريم بإقامة معارض لبيع جميع أنواع السلع الغذائية وغيرها بسعر الجملة بمدن المحافظة وتفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية بنطاق المحافظة وإمدادها بالسلع اللازمة للمواطنين بأسعار مخفضة.

وتم تجهيز المعرض المقام بميدان الجمهورية بمدينة طنطا إسهامًا فى رفع المعاناة عن المواطنين وتم تجهيزه وتأهيله لاستقبال المواطنين الراغبين فى الشراء كما تم افتتاح معرض حزب مستقبل وطن للسلع الغذائية المدعمة بشارع البحر.

ولاقت المعارض قبول واستحسان المواطنين وإقبال شديد عليها نظرًا لانخفاض الأسعار عن محلات القطاع الخاص وأشاد المواطنين بجهود الدولة والقيادة السياسية لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالمحلات.

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