غدا.. البرلمان العربى يعقد جلسته الخامسة لمناقشة تطورات الاوضاع فى المنطقة

تنطلق غدا الاثنين بمقر الامانة العامة للجامعة العربية اعمال الجلسة العامة الخامسة والأخيرة لدور الانعقاد الرابع للبرلمان العربى برئاسة أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان.

كما ينظم الجلسة السادسة والختامية لدور الانعقاد الرابع والاخير من الفصل التشريعى الأول يوم الثلاثاء المقبل ، حيث يناقش خلال تلك الاجتماعات تطورات الاوضاع فى المنطقة وسبل حماية الامن القومى .

>وقد اختتمت اللجان الأربع الدائمة التابعة للبرلمان العربى اجتماعاتها التحضيرية اليوم، والتى ركزت الاجتماعات على الموضوعات المرتبطة بتطورات الأوضاع فى المنطقة العربية.

وتناولت اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربى مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بتطورات الأوضاع على الساحة العربية، حيث ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومى وفقًا لما هو مدرج على جدول أعمالها، عرضا حول الاجتماع الطارئ المشترك لمكتب البرلمان العربى واللجنـة المنعقد فى مقر جامعة الدول العربية - القاهرة ـ الاثنين 9 مايو 2016م لمناقشة تطورات الأوضاع فى سوريا، خاصة بمدينة حلب، كما تضمن مراجعة ميثاق الوحدة الثقافية العربية فى إطار الأمن القومى العربى والبرنامج التنفيذى لمخرجات المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية 24- 25 فبراير 2016م، ومشروع وثيقة المصالحة وخطة إنجازها، إلى جانب البنود الدائمة على جدول أعمال اللجنة، والتى تتضمن مستجدات القضية الفلسطينية، والأمن القومى العربى واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، والجولان العربى السورى المحتل.

وناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، مستجدات الاطار الاستراتيجى العربى للتنمية المستدامة وخطته التنفيذية واعتماد الرؤية النهائية للجنة حولها للعرض على الجلسة العامة، إضافة الى توصيات اللجنة حول التكامل الاقتصادى العربى وسبل تحقيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وكذا مشروع رؤية البرلمان العربى 2045 والتى تتناول رؤية للعالم العربى ومواجهة التحديات التى يتعرض لها بحلول عام 2045 اى بمرور مائة عام على انشاء جامعة الدول العربية، كما تستعرض اللجنة تقريرا حول تقدمها فى إنجاز خطة عملها خلال دور الانعقاد الرابع، ومقترحاتها للفصل التشريعى الجديد.

واستعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان التقرير الختامى الصادر عن ورشة العمل الثالثة للمنظمات العربية المتخصصة والإدارات المعنية بشأن المسودة الثالثة للاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، كما ناقشت اللجنة تقرير اللجنة الفرعية لحقوق الانسان بشأن متابعة مستجدات مبادرة البرلمان العربى لحماية حقوق اللاجئين السوريين، ورؤية اللجنة لاختزال الفقر فى العالم العربى.

وتناولت اجتماعات لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب تقرير اللجنة الفرعية بشأن إعداد قانون عربى لحماية وصيانة البيئة، وتداولت اللجنة مقترحها حول مشروع وثيقة حماية البيئة العربية، وستعقد اللجنة جلستى استماع حول موضوع " الإعلام الرقمى فى العالم العربي" وموضوع " الواقع الصحى فى الوطن العربى "، كما استعرضت اللجنة آخر المستجدات للمؤتمر الثالث للبرلمانيين العرب حول قضايا الطفولة، والذى ينظمه البرلمان العربى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية

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