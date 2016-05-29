منظمة الهجرة غير الشرعية: 60 ألف مهاجر عبروا من دول غرب أفريقيا إلى ليبيا

ذكرت منظمة الهجرة الدولية أن نحو 60 ألف مهاجر عبروا من دول غرب أفريقيا إلى ليبيا فى الفترة بين شهرى فبراير وأبريل من العام الجارى.

وقال الناطق باسم المنظمة جويل ميلمان - فى تصريح صحفى اليوم الأحد - إن المهاجرين عبروا من منطقة أغاديز فى النيجر، أشهر محطات العبور إلى ليبيا، إلى جانب مهاجرين من السنغال وجامبيا ومالى والكاميرون.

وأضاف أن البيانات الأخيرة تشير إلى زيادة كبيرة فى أعداد المهاجرين الذين عبروا الصحراء إلى ليبيا أو الجزائر، وعزا ذلك إلى انخفاض تكاليف الرحلة التى تفرضها شبكات التهريب للوصول إلى حدود النيجر.

ولفت إلى أن تكلفة الفرد الواحد تتراوح بين 90 و345 دولارا للوصول إلى منطقة أغاديز فى النيجر، وهى تكلفة منخفضة نسبيا ولهذا انتعشت شبكات تهريب المهاجرين خلال الشهرين الماضيين.

كانت منظمة الهجرة الدولية قد أعلنت أن أعداد المهاجرين الأفارقة الذين عبورا إلى شمال أفريقيا، خاصة ليبيا والجزائر، وصلت إلى 200 ألف مهاجر منذ بداية العام 2016، فى زيادة كبيرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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