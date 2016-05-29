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“خارجية النواب” تناقش مع المجلس المصرى للشئون الخارجية أوضاع المصريين بالخارج

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“خارجية النواب” تناقش مع المجلس المصرى للشئون الخارجية أوضاع المصريين بالخارج “خارجية النواب” تناقش مع المجلس المصرى للشئون الخارجية أوضاع المصريين بالخارج

مجلس النواب – أرشيفية

عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة محمد العرابي جلسة وذلك مشاورات مع أعضاء المجلس المصري للشئون الخارجية تناولت الملفات محل الاهتمام المشترك.

و أكد العرابى أنه لا توجد اختلافات مع وزارة الخارجية ودائماً ما تحرص اللجنة على تحرى مصلحة الجاليات والمصريين والمقيمين في الخارج وأن أعضاءها على استعداد للتعاون الكامل في دعم الجاليات المصرية بالخارج وحل مشكلات المصريين المغتربين وتحسين صورة الدولة المصرية أمام العالم الخارجي.

وقال أن أعضاء اللجنة على استعداد كامل للقيام بهذا الدور على نفقاتهم الخاصة حتى لا يحملوا المجلس أي أعباء مالية .

أ ش أ

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