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بالصور.. افتتاح معرض أهلاً رمضان بفوه كفر الشيخ

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بالصور.. افتتاح معرض أهلاً رمضان بفوه كفر الشيخ بالصور.. افتتاح معرض أهلاً رمضان بفوه كفر الشيخ
افتتح اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، رافقه المهندس محمد أبو غنيمة رئيس مركز ومدينة فوه، واستفتاح إبراهيم نائب مجلس مدينة فوه، معرض "أهلاً رمضان" للسلع الغذائية والمنتجات الحرفية تحت رعاية مشروعك، بحضور عضوى مجلس النواب علاء سلام وفتحى الشرقاوى.

قال المهندس محمد أبو غنيمة رئيس مركز ومدينة فوه، خلال تصريحات صحفية، إن المعرض يشمل السلع الغذائية المتعددة، ومنتجات المشروع القومى للتنمية البشرية والمجتمعية (مشروعك)، و"ملابس، أدوات منزلية، مستحضرات تجميل، أجهزة كهربائية، مراتب، مشغولات يدوية"، مؤكداً أن المعرض شهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين لشراء المعروضات المتعددة والسلع، التى حرص اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ على توفيرها.

محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض مشروعك بفوه (1)

محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض مشروعك بفوه (2)

محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض مشروعك بفوه (3)

محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض مشروعك بفوه (4)

محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض مشروعك بفوه (5)

محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض مشروعك بفوه (6)

محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض مشروعك بفوه (7)

محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض مشروعك بفوه (8)

محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض مشروعك بفوه (9)

محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض مشروعك بفوه (10)

بالصور.. محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض منتجات "مشروعك" فى دسوق
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