تموين الوادى الجديد يضبط أغذية فاسدة فى حملة مكبرة بالخارجة

تمكنت حملة مكبرة من مديرية التموين بالوادى الجديد، اليوم الأحد، بالتعاون مع مباحث التموين بمديرية الأمن بالمحافظة، من ضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة فى حملة بمركز الخارجة، وتم تحريز المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد، من العميد عبد الباسط السمان، مدير مباحث المديرية يفيد ضبط كميات من السمن، والزيت، والعسل وياميش رمضان، منتهية الصلاحية فى حملة بمدينة الخارجة، وتبين قيام حملة تموينية مكبرة بقيادة المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، والرائد أحمد عبد الرحيم الدربى، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، فى الأسواق والمحال التجارية بمدينة الخارجة.

أسفرت الحملة عن ضبط 26 علبة سمنة زنة 1كيلو، و3 علب سمنة زنة 2 كيلو، و14علبة عسل نحل زنة 250 جرامًا، و40 علبة عسل نحل زنة 500 جرام، و2 علبة عسل نحل زنة 1000 جرام، وعدد 9 علب فول مدمس زنة 400 جرام، وعدد 18 عبوة تين مجفف زنة 400 جرام، و69 عبوة مشروب كوكتيل زنة 1 لتر، و8 أكياس نشادر غذائى، 10 جيلى مشمش، و15 كيس قمر الدين، و84 كيس بن، 54 عبوة عصير تفاح، 24 كيس شعرية نكهة الدجاج، 14 كيس شعرية نكهة الجمبرى، 13 كيس خلطة اللحوم والدجاج، 18 علبة ذرة محمصة، 2 علبة جبنة براميلى زنة 1 كيلو، وجميع الأصناف منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

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