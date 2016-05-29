تمشيط محيط مكتب بريد شطورة بسوهاج بعد العثور على عبوة هيكلية

تمكنت إدارة المفرقعات بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد علاء الدين مدير الإدارة، منذ قليل، من التعامل مع جسم غريب عثر عليه أمام مكتب بريد شطورة شمال محافظة سوهاج وتفكيكه، حيث تبين أن الجسم عبارة عن كيس بلاستيكى تخرج منه أسلاك عبارة عن دائرة كهربائية ومثبت بها منبه.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغًا من إدارة النجدة بوجود جسم غريب أمام مكتب بريد شطورة وتم إخلاء المكتب من العاملين فيه وتمشيط محيط المكتب واستدعاء إدارة المفرقعات التى تعاملت مع الجسم وقامت وتفكيكه.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية وقاده الرائد المزمل نافع، رئيس مباحث مركز شرطة طهطا، والنقيب عمر أبو عقرب معاون أول المباحث بالعثور على جسم غريب ملفوفًا أما مكتب بريد قرية شطورة وتم التعامل مع الجسم بمعرفة إدارة المفرقعات وتفكيكه وتبين أنه بلاغ سلبى وهو عبارة عن كيس بلاستيكى تخرج منه أسلاك كهربائية ومثبت فى نهايتها منبه وملفوف بـ"شكرتون" ولا يوجد بداخله أى مواد متفجرة جارٍ تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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