مصرع شخصين وإصابة 8 فى حادث تصادم بالشرقية

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 8 أخرين "حالتهم خطرة" فى حادث تصادم سيارتين بالشرقية .

وكان مدير أمن الشرقية اللواء حسن سيف، قد تلقى إخطارا بتصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكى، على طريق بلبيس القاهرة الصحراوى بالقرب من مصنع شهير للأجهزة الكهربائية، حيث انتقلت القيادات الأمنية لموقع الحادث.

وتم نقل الضحايا لمستشفى بلبيس والزقازيق العامين، كما تم رفع السيارتين من الطريق وتسيير الحركة المرورية، وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحادث هو التخطى الخاطئ والسرعة الجنونية، كما تولت النيابة العامة التحقيق .

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