ضخ كميات إضافية من إسطوانات البوتوجاز خلال رمضان بالوادى الجديد

انتهت مديرية التموين بالوادى الجديد من اعداد خطة سيتم تطبيقها بداية من شهر رمضان الكريم، تتضمن زيادة إنتاج اسطوانات البوتوجاز وضخ كميات إضافية من الوقود فى المحطات وتعديل مواعيد العمل بمستودعات البوتاجاز بما يتناسب مع المواطنين خلال الشهر الكريم وزيادة إنتاج الاسطوانات لضمان عدم وجود أي إزدحام أمام المستودعات.

وقال محمد إسماعيل مدير إدارة التموين والتجارة بمديرية التموين بالمحافظة إنه تم التنسيق مع شركة الغازات البترولية على توفير أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري بكميات كبيرة وبالأسعار المقررة حتى يحصل عليها المواطنين بسهولة ويسر، مشيرًا إلى أنه سيتم تكثيف الرقابة على مستودعات البوتاجاز خلال شهر رمضان المعظم.

وأضاف إسماعيل أن المديرية أتفقت على ضخ كميات إضافية من المواد البترولية خلال شهر رمضان لضمان توافر الوقود بكل المحطات وتم التنبيه على أصحاب المحطات بضرورة وضع ملصق على ماكينات الوقود بكل محطة يوضح أسعار الليترات وسيتم المرور بشكل يومى على محطات الوقود بالمحافظة لضمان توافر المواد البترولية وضمان جودتها.

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