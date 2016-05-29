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بدء قبول اعتذارات الثانوية العامة للمعلمين ببني سويف

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بدء قبول اعتذارات الثانوية العامة للمعلمين ببني سويف بدء قبول اعتذارات الثانوية العامة للمعلمين ببني سويف

نبوي محمد علي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف

 

أعلن نبوي محمد علي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، عن بدء قبول الاعتذارات للمعلمين، وذلك تخفيفًا على المعلمين بدلًا من السفر إلى القاهرة وعلى الراغبين في الاعتذار عن خطابات الندب لامتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2016.

وعلى الراغبين في التقدم بطلبات للتشغيل بلجان سير الامتحان التوجه لمدرسة النيل الثانوية بنين بميدان مولد النبي ببني سويف، وذلك في الفترة من الأحد 29/5/2016 حتى الأربعاء 2/6/2016 ومعهم المستندات الدالة على أعذارهم القهرية وصحيفة أحوال للراغبين فى التقدم بطلب تشغيل أو كشف 1 سري معتمد وتشمل حالات الاعتذار.

قمسيون طبي معتمد – العمل جزء من الوقت – وجود طفل رضيع سنتان – سفر الزوج أو الزوجة – عمل الزوج بمناطق نائية – وفاة الزوج اأو الزوجة – رعاية طفل معاق – ندب الزوج أو الزوجة لأعمال الامتحانات العامة يتم إرفاق المستندات والرد خلال 24 ساعة.

المراسل: محمود شعبان

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