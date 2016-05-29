حرمان 3 موجهين من المشاركة فى وضع امتحانات الدراسات لمدة عام ببورسعيد

قررت فاتن صالح وكيــل وزارة التربيــة والتعلــيم ببورسعــيد، حرمان ثلاثة موجهين من توجيه مادة الدراسات الاجتماعية من المشاركة لمدة عام فى وضع أسئلة الامتحانات، وخصم 10 أيام من راتب كل منهم نتيجة خطأ تاريخى بورقة الأسئلة لطلاب الشهادة الإعدادية، حيث وضع الموجهون سؤالا يتضمن معلومات خاطئة عن تواريخ العدوان الثلاثى وحرب أكتوبر.

ومن جانبها أكدت وكيــل وزارة التربيــة والتعلــيم ببورسعــيد، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنها قررت إلغاء الفقرة "ب" من السؤال الرابع، وإعادة توزيع درجات الفقرة التى ورد بها الخطأ على كافة الفقرات، وإخطار لجنة النظام والمراقبة ولجنة تقدير الدرجات لمادة الدراسات الاجتماعية بصورة من القرار لتنفيذه فورا.

صرف 300 طن أرز أول يونيه توزع ضمن فارق نقاط الخبز فى بورسعيد