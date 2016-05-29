ذعر على طائرة مصر للطيران بمطار تونس بسبب "جزمة" كهربائية

ضبط رجال أمن شركة مصر للطيران بمطار تونس الدولى اليوم، الأحد حذاء مجوفا من الأسفل، يحتوى على أسلاك ودائرة كهربائية وبطارية بحقيبة راكب تونسى الجنسية، أثناء صعوده على الطائرة المغادرة إلى القاهرة رقم 844، التف حوله السلطات الأمنية التونسية للتحقيق وتم السماح للراكب بالسفر.

صرحت مصادر بقطاع الأمن بمصر للطيران بأنه عند قيام الراكب التونسى بإنهاء إجراءات سفره على طائرة الشركة القادمة إلى مصر، اشتبه رجال الأمن فى أحد الركاب التونسيين بعد تفتيش حقيبته، عثر بها على حذاء مجوف وبه دائرة كهربائية وبطارية، مما أثار الذعر لأنه أمر غير معتاد، وبسؤال الراكب عن الحذاء الذى تم ضبطه، أظهر للجميع أوراق تفيد بأن الحذاء هو اختراعه الجديد لمرضى السكرى، وسوف يشارك من خلاله فى مسابقة "المخترع الصغير" بالجامعة الأمريكية المصرية، التى بدأت بالقاهرة بالفعل، تم السماح للراكب بالسفر.

وصول شحنة معدات من عدة دول أوروبية للبحث عن الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة

سحب "DNA" من أهالى الفرنسيين ضحايا الطائرة المنكوبة لمطابقتها بالأشلاء