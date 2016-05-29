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وزيرة الهجرة: أحد المتورطين فى تعذيب الشاب المصرى بالكويت تاجر مخدرات

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وزيرة الهجرة: أحد المتورطين فى تعذيب الشاب المصرى بالكويت تاجر مخدرات وزيرة الهجرة: أحد المتورطين فى تعذيب الشاب المصرى بالكويت تاجر مخدرات
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين الخارج، أنها تلقت معلومات عن حادث اعتداء بعض المواطنين فى دولة الكويت على شاب مصرى، مؤكدة أن أحد الجناة تاجر مخدرات.

وقالت مكرم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشخص الكويتى الذى ظهر فى مقطع الفيديو، وهو يعتدى على الشاب المصرى أشرف جابر، يدعى أبو عبد الله على عبد الله محمد عبيد الشمرى، تاجر مخدرات حكم عليه بـ20 سنه سجن قضاها وخرج، والذى كان يقوم بالتصوير شقيقه المدعو محمد عبد الله محمد عبيد الشمرى وكنيته أبو حسين.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن الجناة كانوا عبارة عن مجموعة من 4 إلى 6 أفراد أخذوا الشاب المصرى فى غرفه واعتدوا عليه وصوروه، لافته إلى أن الشاب المصرى المعتدى عليه إقامته على محلات الثريا بمنطقة المكنف والمصرى الآخر الظاهر ويردد "أنا صاحبة" كان يعمل فى محلات كويت ستار وتم إنهاء عقده وتفنيشه".

وتابعت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن الأمن العام الكويتى ما زال يبحث عن المعتدين وباقى الأفراد، لافته الى انه لم يحضر أحد إلى القنصلية للشكوى أو الاستفسار سواء المعتدى عليه أو أقاربه أو زملاءه.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعى تداولت مقطع يظهر اعتداء كفيل كويتى على شاب مصرى، حيث يظهر مقطع الفيديو اعتداء الكفيل على الشاب بعد أن قام بخلع ملابسه كاملا، واعتدى عليه بالضرب بالعصا وبالأيدى، وسبه بأبشع الألفاظ.


>وزيرة الهجرة لـ"اليوم السابع": نحقق فى فيديو الاعتداء على مصرى بالخليج
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مصر 365

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