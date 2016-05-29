"ديلى ميل": قيادة السيارة فى الشمس لفترات طويلة يصيب بسرطان الجلد

حذرت الباحثة الأمريكية جين ويس، رئيس قسم العيون بكلية الطب جامعة ولاية لويزيانا من قيادة السيارة لفترات طويلة خلال فترة النهار، خاصة فى الأيام المشمسة، لتجنب التعرض للإصابة بسرطان الجلد وبعض الاضطرابات الأخرى مثل المياه البيضاء، وذلك حسبما أكدت بعض الأبحاث الطبية التى أشارت إلى أن هذا الورم الخطير يصبح أكثر شيوعا بين الأشخاص الذين يقطعون مسافات طويلة بسياراتهم.

وأشار التقرير الذى نشر مؤخرا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية إلى أن أشعة الشمس يصدر عنها قدر كبير من الأشعة فوق البنفسجية، وحال التعرض لمستويات كبيرة منها فإن فرص الإصابة بسرطان الجلد سوف ترتفع بشكل ملحوظ.

وأوصت الباحثة الأمريكية بارتداء نظارات الشمس التى تقى من الأشعة فوق البنفسجية، ودهان الجسم بالكريمات الواقية من الشمس التى تتمتع بعامل حماية مرتفع ضد أشعة الشمس "SPF" وتغطية زجاج السيارة بأغلفة مضادة للأشعة فوق البنفسجية.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية WHO تشير إلى أن هناك حوالى 900 ألف مصاب بالعمى نتيجة الإصابة بالمياه البيضاء، الناجمة عن التعرض لمستويات عالية من الأشعة فوق البنفسجية، لافتة إلى أن 20% من حالات المياه البيضاء تحدث نتيجة التعرض لقدر زائد من الأشعة فوق البنفسجية.

وفى سياق مختلف، كشفت دراسة حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية أن بعض الأشخاص يمتلكون جينات "صن بلوك"، حيث لا تتضرر أجسامهم رغم التعرض المستمر لأشعة الشمس، وتنخفض فرص إصابتهم بسرطان الجلد مقارنة بالأشخاص العاديين.

مفاجأة.. بعض الأشخاص يمتلكون جينات "صن بلوك" تقاوم الشمس وسرطان الجلد

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