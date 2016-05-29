نجمات موريكس دور يتألقن بأرقى التصاميم

يجمع حفل الموريكس دور النجمات العربيات في كل عام على سجادته الحمراء، حيث نشاهدهن متألقات بكامل أناقتهن كل مرة، وقد تنافسن ليلة البارحة بإطلالات جذابة من مختلف المصممين، حيث نجحت العديد منهنّ في اختيار الإطلالة المناسبة، فيما اختارت الأخريات إطلالات قديمة وغير لافتة، واصلي القراءة لتعرفي نجمة حفل الموريكس دور.

حضرت النجمة سميرة سعيد هذا الحفل بإطلالة عصرية باللون السماوي الناعم نسّقته مع أقراط ماسيّة وسوار براق، بينما ظهرت رابعة الزيات بإطلالة بيضاء عصريّة بفستان أبيض مع رداء طويل، أما النجمة أنغام فقد اختارت فستاناً بسيطاً باللون الأخضر مع حزام معدني لمّاع لإطلالتها في هذا الحفل.

وقد وقّع المصمم المبدع زهير مراد أجمل الإطلالات ليلة البارحة، حيث ارتدت هيفاء وهبي ونوال الزغبي جمبسوت فضياً براقاً يحمل توقيعه، وتألقت الممثلة نادين نسيب نجيم بفستان ساحر وأخاذ مع إكسسوار شعر لافت، واختارت المذيعة حليمة بولند إطلالة السندريلا باللون الوردي مع مجوهرات ماسيّة كبيرة.

ولفتنا حضور زوجات النجوم اللافت على السجادة الحمراء كذلك، حيث تألقت داليدا زوجة النجم رامي عياش بفستان براق، واختارت كوليت الزوجة الأنيقة للمغني عاصي الحلاني جمبسوت بتصميم عصري واسع.

أما مفاجأة الحفل، فتمثلت بحضور الممثلة التركية الشهيرة بيرين سات، والتي اختارت فستاناً أسوداً بسيطاً وإطلالة ناعمة جداً لحضور هذا الحفل، فهل نجحت باختيار الإطلالة المناسبة برأيك؟

جمعنا لك باقة من إطلالات النجمات في حفل الموريكس دور، شاهديها وشاركينا برأيك بها.