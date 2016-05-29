إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ربع نقل بملاكى فى أسيوط

أصيب أب ونجله وأبناء شقيقة، فى حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى ملاكى، أمام كوبرى نجع سبع دائرة مركز أسيوط .

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارا من العميد صلاح مشعال مأمور مركز شرطة أسيوط،

> يفيد وصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم أمام كوبرى نجع سبع دائرة المركز بين سيارتين ربع نقل وملاكى ووقوع مصابين.

وعلى الفور إنتقلت قوات من مباحث المركز والإسعاف والدفاع المدنى ، وبالمعاينة تبين وقوع الحادث بين سيارة ربع نقل رقم 7812 .

> نجم عن الحادث إصابة ، كل من “شوفى أحمد رشوان”87 سنة، ونجله “أحمد شوقى”28 سنة، وأبناء شقيقه” إبراهيم عبده أحمد رشوان20″ سنة، و”أسماء عبده أحمدرشوان ” 28 سنة، جميعهم مقيمين بمركز منفلوط.

> تم نقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج اللازم ورفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وتحرير محضر بالواقعة وجارى إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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