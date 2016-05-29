«حجازي»: عرض 8 مسلسلات في رمضان بـ15 مليون جنيه.. وانطلاق «ماسبيرو زمان» قريبًا

كتبت – إنحي لطفي

قالت الإعلامية صفاء حجازي، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون في مؤتمر صحفي عقد اليوم أن الهدف من هذا المؤتمر هو إعلام المواطن المصري بما يجري في ماسبيرو و كيف تدار الأمور به ولإقامة حوار أُسسه الشفافية والمصارحة للقضاء على الشائعات التي تهدف إلى هدم ماسبيرو معنويًا.

وأضافت “حجازي”، أن ‘‘ماسبيرو قادم لا محالة ولن يتأتي ذلك إلا بتكاتفنا جميعًا وأن ابناء ماسبيرو قادرون على إحداث التطوير والنهوض بالإعلام الوطني، وأنه لا مجال للتكاسل ولابد من محاسبة المقصرين وإثابة المتميزين’’.

> وأكدت “حجازي” بأنه لا مجال على الاطلاق للمساس بأجور العاملين وان ما يطلق حول هذا الأمر هي شائعات لا أساس لها من الصحة.

ووجهت “حجازي” التهنئة لكافة الإعلاميين بمناسبة عيد الإعلاميين فس 31 مايو هذا التاريخ الذي يعد فاصلًا بين الإذاعات الأهلية والإعلام المهني متمنية أن يكون يومًا فاصلًا أيضًا في الإعلام المصري وأن يعى دوره التنويري التوعوي وليس التحريضي.

> وأعلنت رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، عن انطلاق قناة تليفزيونية جديدة خلال الأيام القادمة تحمل اسم “ماسبيرو زمان” وشعارها “من فات ماسبيرو تاه”، وسوف تبث فضائيًا وأرضيًا ويذاع عليها تراث ماسبيرو القديم بالأبيض والأسود من مباريات وسهرات وأغاني ودراما متنوعة، وتبث لمدة 8 ساعات يوميًا وتعاد.

> وأيضًا أعلنت صفاء حجازي عن إعادة تشكيل لجنة المعلقين ولجنة النصوص والتي ستضم كبار كتاب الدراما والسيناريو لمراجعة والتدقيق في الانتاج الدرامي لماسبيرو لخروج أعمال درامية متميزة، مؤكدة على أن السياسة التحريرية فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون تلتزم بالمهنية والموضوعية والخروج عن ذلك سيخضع للمراجعة والفصل من خلال لجان متخصصة تضم شيوخ المهنة وليس هذا معناه تقييد للحريات وأنما البعد عن ما يخدش الحياء العام.

> وأوضحت أن ماسبيرو يستعد لتغطية العديد من المناسبات القومية بشكلة جديد ومتميز و منها الاحتفال بذكرى ثورة يوليو ومرور عامين على تولي الرئيس السيسي حكم مصر.

> وعن تنمية الموارد المالية لاتحاد الاذاعة والتليفزيون أعلنت صفاء حجازى عن انعقاد مجلس أمناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون يوم السبت المقبل 4/06 /2016 وهو السلطة التشريعية للاتحاد وقراراته نافذه وسيناقش افكار ومقترحات جديدة بهدف تعظيم موارد الاتحاد وذلك لجلب موارد مالية اضافية للانفاق على المحتوى البرامجي و تجديد وصيانة استوديوهات ماسبيرو.

وأضافت أنها تعقد اجتماعًا اسبوعيًا لمجلس الأعضاء المنتدبين للاتحاد بهدف الإعداد الجيد لعقد اجتماع مجلس الأمناء وبحث كافة معوقات العمل بقطاعات الاتحاد والعمل على انهائها.

> وعن عودة مسرح التليفزيون قالت “حجازي” أنه لابد من موافقة مجلس الأمناء على عودته مؤكدة على دوره التوعوي والبحث عن كفاءات جديدة لتطوير هذا الدور ، وسوف يناقش المجلس الاجراءات اللازمة لعودة مسرح ماسبيرو.

> وعن إذاعة حلايب وشلاتين قالت إنه سيتم تطوير الإذاعة لجذب المستمع من خلال ” ميني راديو” وفكرته تقوم على إذاعة بعض البرامج والمواد الدرامية من إذاعات القرآن الكريم والأغاني والأخبار الخفيفة لحين الانتهاء من مبني إذاعة حلايب وشلاتين.

> وبالنسبة لخريطة العرض الرمضاني قالت حجازى أننا نسعي لشاشة هدفها إعادة القيم المصرية الاصيلة التي تربينا عليها وتوصيل رسالة تنويرية ، وسوف يتم عرض 8 مسلسلات بتكلفة 15 مليون جنيه فقط أى ما يعادل تكلفة انتاج مسلسل واحد، وتم التوصل لذلك من خلال التسويات المالية مع شركات الانتاج الخاصة وبالتعاون مع شركة صوت القاهرة، التي قدمت مسلسلات ( قضاه عظماء – والإسلام والمسلمون) وبرنامج كلمتين وبس.

> وقالت حجازي إنه تم تلخيص الأجزاء الخمسة لمسلسل ” ليالي الحلمية” في 30 حلقة ستعرض خلال شهر رمضان وتنفرد بها شاشة التليفزيون المصري، كما أعلنت عن إنتاج مسلسل كبير خلال هذا العام مع وعد بإنتاج درامي متميز وقيام صوت القاهرة بدورها الرئيسي في الانتاج الدرامي والعمل على تحسين الجانب التسويقي لأعمال اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذي ينقصه الكثير من الخبرات التسويقية ،كما أعلنت عن إقامة خيمة رمضانية بمنطقة الصوت والضوء تبث عبر القناة الأولى والفضائية المصرية.

> ووجهت صفاء حجازي الشكر لمحافظة القاهرة لاهدائها لوحة اعلانية كبيرة مجانا للاتحاد لعرض بروموهات انتاج التليفزيون المصري.

> وخلال المؤتمر الصحفي عرض رؤساء قطاعات الهندسة والتليفزيون والمتخصصة والاذاعة تفاصيل الخريطة البرامجية لشهر رمضان و التطوير الهندسي باستديوهات الاتحاد، حيث أكد المهندس أمجد بليغ رئيس قطاع الهندسة الاذاعية أن ماسبيرو حصل على دعم مالي قدره 33 مليون جنيه من بنك الاستثمار القومي لتجديد واحلال شبكات كهرباء المبنى وأن الوضع آمن ومستقر بنسبة كبيرة بالاضافة إلى إحلال وتجديد معدات وأجهزة الإستديوهات وإنشاء محطات جديدة لتقوية الإرسال على مستوى محافظات مصر.

> وأضاف رئيس قطاع الهندسة الاذاعية أنه تم التعاقد مع مكتب استشارى كبير لاستلام عدد 3 مصاعد مطابقة للمواصفات القياسية والتى كان قد أوصى بعدم استلامها حيث كانت غير مطابقة للمواصفات.

> وقال حسين زين رئيس قطاع القنوات المتخصصة أن هناك معايير برامجية تحكم الاداء المهني على شاشات ماسبيرو بعيداً عن الأمور الشخصية وأن الخلاف الذي ظهر على شاشة قناة النيل للرياضة لا يليق بتليفزيون الدولة لذلك تم وقف الكابتن احمد شوبير والمعلق احمد الطيب لحين الفصل في هذا الامر من خلال لجان تقييم متخصصة.

> كما عرض رؤساء القطاعات التليفزيون والمتخصصة والاذاعة ملامح الخريطة الرمضانية والتي جاءت كالتالي:

> حيث عرض مجدي لاشين رئيس قطاع التليفزيون ان التليفزيون سيعرض خريطة متميزة تليق بالتليفزيون المصري بعيدا عن الإسفاف و تضم مسلسلات. ” فوق مستوى الشبهات – صوت حر – هي ودافنشي – الميزان – نيللي وشريهان – يوميات زوجة مفروسة 2- الخروج” بالإضافة إلى مسلسل ديني ” العشق الالهي” الذي تم انتاجه في عام 2001 ولم يذاع من قبل.

> بالإضافة إلى برامج دينية يقطمها فضيلة شيخ الأزهر ود. سعد الدين الهلالي والشيخ خالد الجندي وإنتاج ملتقي مشترك بالتعاون مع التليفزيون السعودي يبث مباشرة من مكة، وبرنامج رمضان زمان والان يعرض قيم مصرية أصيلة وبرنامج السلاملك.

> وعرضت نادية مبروك رئيس قطاع الإذاعة ملامح الخريطة البرامجية على شبكات الاذاعة المصرية حيث تقدم إذاعة البرنامج العام مسلسل “ما وراء النهر” قصة د. طه حسين ويمثل عودة للاعمال الروائية لكبار الكتاب ، وبرنامج عازم ولا معزوم ويستضيف اولي حلقاته د. على جمعة بالإضافة إلى مسلسل الف ليلة وليلة.

> وتذيع إذاعة صوت العرب ملتقي بين الاذاعة المصرية والسعودية، كما تقدم إذاعة القرآن الكريم لقاء أسبوعي للدكتور مختار جمعة وزير الاوقاف بالإضافة إلى الأمسيات الدينية.