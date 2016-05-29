صور.. هاني البحيري يتألق في مهرجان «كان» بأحدث عروض أزيائه

كتبت – إنجي لطفي

تألق المصمم العالمي هاني البحيري، بأحدث عروضه لموضة خريف 2017 ، بفندق ” الكارلتون ” الشهير بمدينة “كان” الفرنسية، وحضر عدد كبير من نجوم ونجمات السينما الأوربية والأمريكية، والذي أقيم بالتزامن مع فعاليات مهرجان “كان” السينمائي الدولي بدروته الـ 69.

وقال “البحيري” في تصريحات صحفية: ‘‘أنه سعيد بإختياره لتمثيل مصر في مثل هذا الحدث العالمي لأنه أول مصمم أزياء مصري يشارك في المهرجان بعرض أزياء ضخم، وهو الحدث الأكبر الذي يضم أشهر نجوم الفن والإخراج في العالم، وأن هذه المشاركة تؤكد على جودة ودقة المنتج المصري ومهارة العامل المصري حول العالم.

وخلال كلمته التي ألقاها أضاف “البحيري”: ‘‘أود أولًا أن أنعي شهداء الطائرة المصرية راجيًا المولي عز وجل أن يرحمهم ويغفر لهم ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، لافتًا أن مصر بلد الأمن والأمان ومهد الحضارت، ورغم محاولات السعي للنيل من مكانة مصر وحضارتها لن يستطيع الأرهاب الغاشم ان ينال منها’’.

ودعا “البحيري” خلال كلمته نجوم العالم لزيارة مصر ونقل الصورة بشكل صحيح بعيدًا عن ما يقال في وسائل الإعلام المختلفة، وتمنى أن يعم السلام والمحبة على العالم.

ونال العرض استحسان الحضور من روعة وجمال التصميمات، ما دفع الشركة المنظمة لمسابقة (مس كان) ”MISS CANNE ” اختيار 4 تصميمات ليشارك بها في المسابقة الرسمية والتى تحدد ملكة مهرجان “كان”.

وفي سابقة هي الأولي من نوعها للمصمم مصري أجرت الشركة المنظمة للحدث جلسة تصوير خاصة على أيدي أشهر المصورين العالميين على السجادة الحمراء للمهرجان وشارع ” الكروازييت ” الشهير الموزاي لساحل البحر بمدينة ” كان”.