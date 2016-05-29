أخبار عاجلة

فيديو| الإبراشي يؤكد مفاجأة «التحرير» عن المشتبه به في «تفجير المرقسية» -
فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ» -
فيديو| بكري عن «الطوارئ»: من حق الدولة ضبط الإخوان في منازلهم -
فيديو| شقيق المشتبه به في «تفجير المرقسية»: «أخويا انضحك عليه أيام مرسي» -
غدًا.. انطلاق الانتخابات على مقعدي مصيلحي والسادات في البرلمان -
مساء dmc - الحبيب علي الجفري: كثر الكلام عن مفهوم التجديد حتى أصبحت الكلمة مبتذلة -
مساء dmc - د/أسامة الأزهري: القرآن يحث على حماية النفس من القتل "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا" -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري يرد .. لماذا تنسب كل العمليات الإرهابية في العالم إلى الدين الإسلامي؟ -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: كتاب "ظلال القرآن" لـ "سيد قطب" من اكبر مناجم الفكر التكفيري -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هزيمة الزمالك من إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

صور.. هاني البحيري يتألق في مهرجان «كان» بأحدث عروض أزيائه

Google+ Print
هاني البحيري خلال عرض الأزياء

هاني البحيري خلال عرض الأزياء

كتبت – إنجي لطفي

تألق المصمم العالمي هاني البحيري، بأحدث عروضه لموضة خريف 2017 ، بفندق ” الكارلتون ” الشهير بمدينة “كان” الفرنسية، وحضر عدد كبير من نجوم ونجمات السينما الأوربية والأمريكية، والذي أقيم بالتزامن مع فعاليات مهرجان “كان” السينمائي الدولي بدروته الـ 69.

وقال “البحيري” في تصريحات صحفية: ‘‘أنه سعيد بإختياره لتمثيل في مثل هذا الحدث العالمي لأنه أول مصمم أزياء مصري يشارك في المهرجان بعرض أزياء ضخم، وهو الحدث الأكبر الذي يضم أشهر نجوم الفن والإخراج في العالم، وأن هذه المشاركة تؤكد على جودة ودقة المنتج المصري ومهارة العامل المصري حول العالم.

وخلال كلمته التي ألقاها أضاف “البحيري”: ‘‘أود أولًا أن أنعي شهداء الطائرة المصرية راجيًا المولي عز وجل أن يرحمهم ويغفر لهم ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، لافتًا أن مصر بلد الأمن والأمان ومهد الحضارت، ورغم محاولات السعي للنيل من مكانة مصر وحضارتها لن يستطيع الأرهاب الغاشم ان ينال منها’’.

ودعا “البحيري” خلال كلمته نجوم العالم لزيارة مصر ونقل الصورة بشكل صحيح بعيدًا عن ما يقال في وسائل الإعلام المختلفة، وتمنى أن يعم السلام والمحبة على العالم.

ونال العرض استحسان الحضور من روعة وجمال التصميمات، ما دفع الشركة المنظمة لمسابقة (مس كان)  ”MISS CANNE ” اختيار 4 تصميمات ليشارك بها في المسابقة الرسمية والتى تحدد ملكة مهرجان “كان”.

وفي سابقة هي الأولي من نوعها للمصمم مصري أجرت الشركة المنظمة للحدث جلسة تصوير خاصة على أيدي أشهر المصورين العالميين على السجادة الحمراء للمهرجان وشارع ” الكروازييت ” الشهير الموزاي لساحل البحر بمدينة ” كان”.

10 7 8 9 6 4 2 3

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

صور| «عبد العال» يستعرض حقوق الإنسان في مصر أمام رئيس المحكمة الإفريقية

صور| «عبد العال» يستعرض حقوق الإنسان في مصر أمام رئيس المحكمة الإفريقية

رئيس الجالية المصرية بباريس للسيسي: «يا جبل ما يهزّك ريح.. إحنا معاك»

رئيس الجالية المصرية بباريس للسيسي: «يا جبل ما يهزّك ريح.. إحنا معاك»