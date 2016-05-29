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صور.. الحصول على عينات «DNA» من أهالي الفرنسيين والعراقي بالطائرة المنكوبة‎

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صور.. الحصول على عينات «DNA» من أهالي الفرنسيين والعراقي بالطائرة المنكوبة‎ صور.. الحصول على عينات «DNA» من أهالي الفرنسيين والعراقي بالطائرة المنكوبة‎

طائرة تابعة لمصر للطيران – أرشيفية

ذكرت مصادر بشركة للطيران أنه جارى الحصول على عينات “DNA ” من أسر الركاب الفرنسيين، الضحايا في حادث الطائرة المصرية المنكوبة والتي راح ضاحياتها 66 راكبًا بالإضافة لأفراد الطاقم.

وكذلك أخذ عينة من أسرة الراكب العراقي لمطابقتها بالأشلاء التي تم استخراجها من مياه البحر المتوسط، وذلك بعد التنسيق مع النيابة للحصول عليها بغرفة مخصصة لذلك بالفندق الذي تقيم فيه أسر الضحايا.

وأكدت المصادر أنه تم الانتهاء من الحصول على عينات الـ”DNA” لأسر الضحايا المصريين، وباقي الجنسيات الأخر.

وقالت فور انطباق عينه الـ “DNA” مع أحد أهالى الضحايا بالطائرة المنكوبة، يتم على الفور استخراج شهادات الوفاة الخاصة بالراكب الذي ثبت انطباق العينه التي تم الحصول عليها معه، وإخطار الجهات المختصة ليقوم ذويهم بإتخاذ باقي الإجراءات القانونية اللازمة وإنهاء إعلام الوراثة.

يذكر أن أهالي الطائرة المنكوبة مازالوا يقيمون بأحد الفنادق القريبة من مطار القاهرة، بصحبه وفد من العلاقات العامة بالشركة، وأن أسر الضحايا الفرنسيين والذي بلغ عددهم 15 فردًا، مازالوا متواجدين أيضا بالفندق، وأنه يتم استيعاب كافة مطالبهم مراعاة لنفسيتهم.

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