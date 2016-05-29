صور.. حذاء تونسي خاص بمرضى السكر يثير الذعر على طائرة مصرية

ضبط رجال أمن شركة مصر للطيران بمطار تونس الدولي حذاء مجوف من الأسفل، يحتوى على أسلاك ودائرة كهربائية وبطارية بحقيبة راكب تونسي الجنسية، أثناء صعوده على الطائرة المغادرة إلى القاهرة رقم 844، إلتف حوله السلطات الأمنية التونسية للتحقيق وتم السماح للراكب بالسفر.

صرحت مصادر بقطاع الأمن بمصر للطيران عند قيام الراكب التونسي بإنهاء إجراءات سفره على طائرة الشركة القادمة إلى مصر، اشتبه رجال الأمن في أحد الركاب التونسيين بعد تفتيش حقيبته، عثر بها على حذاء مجوف وبه دائرة كهربائية وبطارية، مما أثار الذعر لأنه أمر غير معتاد.

وبسؤال الراكب عن الحذاء الذى تم ضبطه، أظهر للجميع أوراق تفيد أن الحذاء هو اختراعه الجديد لمرضى السكري، وسوف يشارك من خلاله فى مسابقة ” المخترع الصغير” بالجامعة الأمريكية المصرية، والتي بدأت بالقاهرة بالفعل، تم السماح للراكب بالسفر.