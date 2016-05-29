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أخبار المغرب اليوم.. الهند تتحرك للمغرب لتقوية التعاون الاقتصادى بينهما

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أخبار المغرب اليوم.. الهند تتحرك للمغرب لتقوية التعاون الاقتصادى بينهما أخبار المغرب اليوم.. الهند تتحرك للمغرب لتقوية التعاون الاقتصادى بينهما
ركزت أخبار المغرب اليوم، حول دعوة عبد الإله بنكيران، لحميد أنصارى، نائب رئيس الهند، من أجل زيارة المغرب، حيث ينتظر أن تشكل بداية شراكة اقتصادية بين البلدين، ومن المتوقع أن يحل أنصارى بالمغرب خلال الأسبوع المقبل، من أجل إعطاء انطلاقة غرفة التجارة والصناعية الهندية - المغربية.

كما تناولت أخبار المغرب اليوم، قطاع النسيج بالمغرب، حيث يحاول الخروج من أزمة عصفت به بعد الأزمة الاقتصادية التى ضربت أوروبا، فإن صادراته مازالت تميز المملكة فى قائمة المصدرين من القارة الإفريقية نحو القارة الأوروبية، وذلك بحسب ما أظهرته خريطة صادرة عن المؤسسة البنكية.

وتظهر خريطة البنك الأمريكى الدول الإفريقية مقسمة إلى أربعة، حيث يغلب على صادرات الدول الإفريقية المواد النفطية، ثم قسم الدول المصدرة للمعادن، والدول المصدرة للمواد الطبيعية الخام، بينما يبقى فى القسم الموالى المغرب وتونس اللذان صنفهما البنك الأمريكى البلدين الوحيدين المصدرين للنسيج.

ورصدت أخبار المغرب اليوم، تصريحات المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولى، عبد الرحيم القدميرى، بأن المغرب عمل دائمًا من أجل التعاون التضامنى الثنائى الثلاثى الغنى والمتنوع، والمبنى على شراكة حقيقية من خلال التزاماته لفائدة الدول الأقل نموًا.

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