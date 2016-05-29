صور..ضبط أغذية فاسدة في حملة مكبرة بالوادي الجديد

تمكنت مديرية التموين بالوادي الجديد، اليوم الأحد ، بالتعاون مع مباحث التموين بمديريه الأمن بالمحافظة من ضبط كميات كبيرة من الأغذية فاسدة في حملة بواحة الخارجة.

تلقى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادي الجديد بلاغاً من مدير مباحث المديرية، يفيد ضبط كميات من السمن، والزيت، والعسل وياميش رمضان، منتهية الصلاحية في حملة بمدينة الخارجة خلال حملة تموينية مكبرة بقيادة المهندس صلاح السيد ،وكيل وزارة التموين بالمحافظة، ورئيس مباحث التموين بالمحافظة ، في الأسواق والمحال التجارية بمدينة الخارجة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 26 علبة سمنة زنة ١كيلو ، 3علبة سمنه زنة ٢كيلو ،و ١٤علبة عسل نحل زنة ٢٥٠ جرام ،و ٤٠ علبه عسل نحل زنة ٥٠٠ جرام ،و٢ علبة عسل نحل زنة ١٠٠٠ جرام وعدد ٩ علبه فول مدمس زنة ٤٠٠ جرام وعدد ١٨ عبوه تين مجفف زنه٤٠٠ جرام ،و ٦٩ عبوة مشروب كوكتيل زنة ١ لتر ،و٨ كيس نشادر غذائي، 10 جيلي مشمش ،و 15 كيس قمر الدين ،و٨٤ كيس بن، ٥٤ عبوه عصير تفاح ، ٢٤ كيس شعرية نكهة الدجاج ، ١٤ كيس شعرية نكهة الجمبري، ١٣ كيس خلطه اللحوم والدجاج ، ١٨ علبة ذرة محمصة ،2 علبه جبنه براميلي زنة ١ كيلو ،وجميع الأصناف منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي .

تم تحريز المضبوطات ،وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.