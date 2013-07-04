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ابنة Kim Kardashian لن تطلّ قريباً مهما كان الثمن

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ابنة Kim Kardashian لن تطلّ قريباً مهما كان الثمن ابنة Kim Kardashian لن تطلّ قريباً مهما كان الثمن

يبدو أنّ مغني الراب Kanye West حريص جدّاً على خصوصيّة ابنته North West، إذ رفض هو وشريكته Kim Kardashian عرضاً بقيمة 3 ملايين دولار، قدّمته مجلّة أستراليّة، لقاء الحصول على الصور الأولى للصغيرة.
ونقلت وسائل إعلام أمريكيّة عن مصدر مقرّب من النجمين قولهما إنّ North West لن تطلّ قريباً مهما كان الثمن.
وأوضح المصدر أنّ المجلة الأستراليّة عرضت على West وحبيبته 3 ملايين دولار، مقابل السماح لها بنشر الصور الأولى للطفلة، لكنّهما رفضا العرض.
وقال المصدر إنّ Kanye مصمّم على عدم عرض ابنته، وكان جدّياً عندما قال: "إن North West ليست ابنة أميركا".
وأشار نجم الراب الأمريكيّ إلى أنّه يفرط في حماية صغيرته ويحاول البقاء معها لأطول وقت ممكن.

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سيدتي