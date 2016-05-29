صور.. استقبال «ريال مدريد» بعد تتويجه بطلًا لأبطال أوروبا

استقبل مشجعون نادي ريال مدريد، الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا أمس، وأقيمت الاحتفالية في ميدان سيبيليس بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وردد المشجعون المحتشدون واللاعبين الشعارات الاحتفالية ونشيد النادي وحمل سرخيو راموس وكريستيانو رونالدو الكأس حول تمثال الآلهة ووضع راموس علم الفريق على تمثال الآلهة، كما جرت العادة التي يقوم بها قائد الفريق الملكي في حالة التتويج بالألقاب.

وتمكن أمس نادي ريال مدريد من اقتناص البطولة من نادي أتليتكو مدريد بركلات الجزءا بعد ما لعبوا 4 أشواط لم يتمكنوا من أحراز أهداف. ليرفع رصيده من عدد المرات التي فاز بها بالبطولة إلى 11 مرة في تاريخه.