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كوريا الجنوبية: أوغندا تقطع روابطها العسكرية والأمنية مع كوريا الشمالية

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كوريا الجنوبية: أوغندا تقطع روابطها العسكرية والأمنية مع كوريا الشمالية كوريا الجنوبية: أوغندا تقطع روابطها العسكرية والأمنية مع كوريا الشمالية

الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني

قال مسؤول من كوريا الجنوبية بعد قمة في كمبالا بين الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني ورئيسة كوريا الجنوبية باك جون هيه إن موسيفيني قال إن بلاده ستوقف التعاون الأمني والعسكري مع كوريا الشمالية، وذلك حسبما أفادت رويترز.

واستضافت أوغندا 45 كوريا شماليا يقومون بتدريب الشرطة في الآونة الأخيرة في ديسمبر وفقا لتقرير أصدرته لجنة خبراء من الأمم المتحدة في فبراير. وأفاد تقرير آخر أصدرته اللجنة العام الماضي أن الكوريين الشماليين دربوا الشرطة الأوغندية على استخدام مدافع الكلاشنيكوف والمسدسات.

وتتعرض كوريا الشمالية المعزولة دوليا لمزيد من الضغوط الدبلوماسية في أعقاب تجربة نووية أجرتها في ينايروتجربة إطلاق صاروخ في الفضاء في فبراير شباط مما دفع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإصدار قرار في مارس آذار بتشديد العقوبات على بيونجيانج.

وقال جيونج يون جوك المتحدث باسم باك للصحفيين في العاصمة الأوغندية يوم الأحد وفقا للبيت الأزرق الرئاسي في سول “خلال القمة قال الرئيس الأوغندي موسيفيني… إنه أمر (مسؤولين) بتطبيق قرار مجلس الأمن بإخلاص بما في ذلك وقف التعاون الأمني والعسكري والشرطي مع كوريا الشمالية.”

وامتنعت أوغندا عن التصويت على كل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية وعددها تسعة قرارات منذ 2005 وهو ما فعلته كذلك دول منها الهند وإثيوبيا ونيجيريا ومالي وقطر.

 

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