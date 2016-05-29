بيكام لزيدان: لا يوجد أفضل منك ليفوز بـ11 مع ريال مدريد

(إفي): هنأ لاعب كرة القدم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكام المدير الفني لريال مدريد وزميله السابق في صفوف الملكي، الفرنسي زين الدين زيدان بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الـ11 في تاريخ الميرنجي.

وكتب بيكهام على حسابه بموقع (إنستجرام) "مبروك يا صديقي. لا يوجد شخص أفضل وأكثر شغفا منك يستحق هذا..هلا مدريد".

وأرفق بيكام هذه العبارة بصورة تجمعه مع زيدان خلال مباراة مع منتخبيهما الوطنيين.

ومن جانبه، وصف لاعب الريال السابق راؤول جونزاليس على حسابه على (توتير) المباراة بـ"المؤثرة" معربا عن "تهانيه" للملكي.

وكان ريال مدريد قد توج الليلة الماضية بلقبه الـ11 في التشامبيونز ليج بعدما تغلب في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلانو الإيطالية على أتليتكو مدريد بركلات الترجيح (5-3) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل الإيجابي (1-1).