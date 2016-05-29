جدل في ألمانيا بسبب عنصرية اليمين المتشدد ضد بواتنج

(إفي): شكك نائب رئيس حزب (البديل من أجل ألمانيا) اليميني المتشدد، ألكسندر جاولاند، في لاعب بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني جيروم بواتينج بسبب أصوله غير الألمانية، رغم اعترافه بمهاراته كلاعب كرة قدم.

وقال جاولاند، ممثل الجناح الأكثر تشددا في هذا الحزب اليميني المعادي للأجانب، في تصريحات لصحيفة (فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج) الألمانية إن "الناس يرونه لاعب كرة جيد، ولكنهم لا يريدون بواتينج كجار لهم".

وبواتينج ولد في برلين من أم ألمانية وأب غاني، وهو لاعب كرة قدم أساسي سواء بالنسبة لبايرن ميونيخ او للمنتخب الألماني، كما أنه أحد اللاعبين أصحاب الشعبية الكبيرة في البلد الأوروبي.

وعقب تصريح جاولاند توالت ردود الأفعال الغاضبة من جانب حكومة المستشارة أنجيلا ميركل والاتحاد الألماني لكرة القدم.

ومن جانبه علق وزير العدل الألماني، الاجتماعي الديمقراطي هايكو ماس، عبر تغريدة على موقع (تويتر) على التصريح قائلا "دون المستوى وغير مقبول"، معتبرا أن حزب (البديل من أجل ألمانيا) "يفضح نفسه" بهذا النوع من التصريحات.

ومن جانبه قال رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، راينهارد جريندل، إن تصريحات جاولاند "ببساطة لا طعم لها"، منتقدا استخدام شعبية بواتنج لأهداف حزبية.

وأكد جريندل أن بواتنج لاعب ممتاز ومتلزم بقضايا اجتماعية، كما أنه يعد نموذجا يحتذى به بالنسبة للشباب.

أما مدير المنتخب الألماني أوليفر بيرهوف، فأشار إلى ان هذه التصريحات العنصرية ليست بجديدة، واعتبر أن من يدلون بها يخسرون مصداقيتهم.