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"لويس فويتون" تأخذ عرضها إلى البرازيل

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الأحد 29-05-2016 15:26

أخذت دار الأزياء الفرنسيّة المعروفة "لويس فويتون Louis Vuitton" عرضها الأخير لمجموعة "كروز 2017" إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيليّة، وأخذت معها أبرز الحضور الذين لفتوا الأنظار في الصفوف الأمامية، منهم: نجمة الدار اليسيا فيكاندر Alicia Vikander، الأنيقة ميروسليفا دوما Miroslava Duma، الممثل جايدن سميث Jaden Smith الوجه الإعلاني للدار، كاثرين دينوف Catherine Deneuve.

شاهدنا حضوراً طاغياً للأزياء الرياضيّة على هذه المجموعة مع اقتراب الألعاب الأولمبية التي تقام هذا العام في البرازيل كذلك، فشاهدنا الألوان المركّبة والجاكيتات الجلديّة مع الفساتين العصرية التي احتوت على تفاصيل جذابة كالفتحات والكشكشات الناعمة.

وكانت الإكسسوارات حديث الجميع بعد الحفل، حيث احتوت على تفاصيل رياضيّة ورسومات مستوحاة من سباقات السيارات، بالإضافة إلى الصناديق اللافتة التي أخذت شكل الـ"Boombox".

شاهدي معنا أبرز ما ظهر في عرض "LV Cruise" وشاركينا برأيك.

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سيدتي