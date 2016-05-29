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مدينة الأبحاث بالإسكندرية تناقش تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعى

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مدينة الأبحاث بالإسكندرية تناقش تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعى مدينة الأبحاث بالإسكندرية تناقش تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعى
نظمت الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب غرب الإسكندرية، ورشة العمل الأولى تحت عنوان "تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعى"، بحضور المهتمين والمتخصصين من الجامعات المصرية وخاصة كليات الزراعة وأساتذة من المراكز البحثية العاملين فى هذا المجال.
>وحاضر بالورشه كل من الدكتور محمد عبد الكريم رئيس مركز التأقلم مع التغيرات المناخية، والدكتور محمود حسان من أعضاء المركز، والدكتور أحمد حرب مدرس المواد الطبيعية بكلية زراعة جامعة دمنهور.

وأشارت الدكتورة مها الدملاوى القائم بأعمال مدير المدينة، إلى أن الورشة جاءت تفعيلاً لمذكرة التفاهم بين قسم الإنتاج النباتى بمعهد الأراضى القاحلة فى المدينة ومركز التأقلم مع التغيرات المناخية - معهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، حيث تناولت التأثير المحتمل للتغيرات المناخية على منطقة الدلتا وآثار تلك التغيرات على الزراعات وأيضاً التأثيرات على المناطق الهامشية.

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