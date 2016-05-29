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تجديد حبس 3 أمناء شرطة 15 يوما لاتهامهم بقتل مسن محتجز فى قسم الوايلى

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تجديد حبس 3 أمناء شرطة 15 يوما لاتهامهم بقتل مسن محتجز فى قسم الوايلى تجديد حبس 3 أمناء شرطة 15 يوما لاتهامهم بقتل مسن محتجز فى قسم الوايلى
جدد القاضى الجزئى بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، اليوم الأحد، حبس 3 أمناء شرطة على قوة مباحث قسم شرطة الوايلى، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاعتداء على محتجز مسن بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكانت نيابة غرب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد لبيب، وإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام، قد قررت أمس السبت، حبس 3 أمناء شرطة وإخلاء سبيل معاون مباحث قسم الوايلى، و4 أمناء آخرين، بكفالة 5 آلاف جنيه، فى واقعة مقتل محتجز بقسم الوايلى، ووجهت النيابة لهم تهمة ضرب أفضى للموت واستعمال القسوة.
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>النيابة تتسلم تحريات الأمن العام فى واقعة مقتل محتجز فى قسم الوايلى
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