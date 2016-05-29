تجديد حبس 3 أمناء شرطة 15 يوما لاتهامهم بقتل مسن محتجز فى قسم الوايلى

جدد القاضى الجزئى بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، اليوم الأحد، حبس 3 أمناء شرطة على قوة مباحث قسم شرطة الوايلى، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاعتداء على محتجز مسن بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكانت نيابة حوادث غرب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد لبيب، وإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام، قد قررت أمس السبت، حبس 3 أمناء شرطة وإخلاء سبيل معاون مباحث قسم الوايلى، و4 أمناء آخرين، بكفالة 5 آلاف جنيه، فى واقعة مقتل محتجز بقسم الوايلى، ووجهت النيابة لهم تهمة ضرب أفضى للموت واستعمال القسوة.
>النيابة تتسلم تحريات الأمن العام فى واقعة مقتل محتجز فى قسم الوايلى
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وكانت نيابة حوادث غرب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد لبيب، وإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام، قد قررت أمس السبت، حبس 3 أمناء شرطة وإخلاء سبيل معاون مباحث قسم الوايلى، و4 أمناء آخرين، بكفالة 5 آلاف جنيه، فى واقعة مقتل محتجز بقسم الوايلى، ووجهت النيابة لهم تهمة ضرب أفضى للموت واستعمال القسوة.
>
>النيابة تتسلم تحريات الأمن العام فى واقعة مقتل محتجز فى قسم الوايلى
>